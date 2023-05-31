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Врач посоветовала не выбирать стеклянные солнцезащитные очки

Татьяна Шилова, офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук и эксперт по лазерной и интраокулярной коррекции зрения, в интервью RT рассказала о том, как правильно выбрать солнцезащитные очки и напомнила о необходимости ношения их детьми.

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