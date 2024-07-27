Сборная Греции уступила Канаде на Олимпиаде, Адетокунбо набрал 27 очков

Сборная Греции в первом туре олимпийского турнира по баскетболу уступила Канаде. В Париже прошел матч первого тура группового этапа олимпийского турнира по баскетболу, в котором сборная Греции встречалась с командой Канады.
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