Феромон забытого счастья: возвращение любви

Марина, талантливый парфюмер, живёт у моря и создаёт ароматы на заказ. Десять лет назад её жених Игорь исчез за день до свадьбы, и она посвятила себя работе, создав духи «Феромон забытого счастья» — запах их любви.
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