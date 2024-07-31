Искусственный интеллект помог найти нарушения при продаже молока

Действия карельской фирмы проанализировали при помощи современных технологий Специалисты Россельхознадзора обнаружили ряд несоответствий в процессе продажи молока в Петрозаводске, об этом говорится на сайте ведомства.
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