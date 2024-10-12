Власти Палестины работают над признанием независимости

Палестинские власти прилагают усилия на получение признания независимого палестинского государства от большего числа стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Палестины в Москве Абдельхафиза Нофаля.
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