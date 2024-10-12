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Власти Палестины работают над признанием независимости

Власти Палестины работают над признанием независимости

Палестинские власти прилагают усилия на получение признания независимого палестинского государства от большего числа стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Палестины в Москве Абдельхафиза Нофаля.

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