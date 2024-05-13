Борьба с лесными пожарами в Хабаровском крае - число активных очагов сократилось до двух

Хабаровский край преодолел пик лесных пожаров из-за циклона, который накануне принес дожди. По состоянию на понедельник количество активных очагов сократилось до двух - оба расположены в солнечном районе.
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