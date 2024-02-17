Bloomberg: Кэмерон поедет на Фолкленды, чтобы отклонить претензии Милея на них

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон может посетить Фолклендские острова на следующей неделе, чтобы отвергнуть претензии на них со стороны Аргентины и продемонстрировать суверенитет Британии над островами.
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