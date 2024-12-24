Российский сухогруз потерпел крушение в Средиземном море

Два человека остаются пропавшими без вести.фото: Группа компаний «Оборонлогистика»Российское судно Ursa Major («Большая медведица») потерпело крушение в международных водах Средиземного моря между испанским регионом Агилас и алжирским Ораном в результате взрыва, который произошел в машинном отделение.