Два сухогруза поражены в порту Одессы

Армия России нанесла очередной результативный удар по логистике защитников киевского режима. Об этом 14 сентября сообщило Минобороны РФ .
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