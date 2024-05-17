Epic Games Store запустил месяц AAA-раздач — первым подарком для ПК-геймеров стала Drago...

Epic Games Store запустил месяц AAA-раздач — первым подарком для ПК-геймеров стала Dragon Age: InquisitionEpic Games Store раздаст бесплатно четыре AAA-игры в течение следующих четырех недель, согласно инсайдеру billbil-kun.
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