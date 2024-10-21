Президент Украины «вновь клянчит оружия, денег, приема в НАТО» То, что президент Украины Владимир Зеленский пытается представить, как «план победы», на самом деле является криком о помощи, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.