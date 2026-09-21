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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новичок «Амкала» Сава – лучший игрок по «гол+пас» в Кубке Медиалиги после 4-х туров

Полузащитник « Амкала » Дмитрий Савин – лучший игрок по «гол+пас» в WINLINE Кубке Медиалиги после 4-х туров.

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