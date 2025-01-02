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Какое инфекционное заболевание может стать наиболее актуальной проблемой в 2025 году?

COVID-19 возник внезапно, быстро распространился и унес жизни миллионов людей по всему миру. С тех пор большинство людей нервничают по поводу появления следующего крупного инфекционного заболевания — будь то вирус, бактерия, грибок или паразит.

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