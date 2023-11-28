Житель Новосибирска отправился в психбольницу за издевательство над 44 собаками

Семь лет новосибирец измывался над животными. Восемнадцать его питомцев погибли.Житель Новосибирска в течение семи лет издевался над 44 собаками, которых содержал в антисанитарных условиях, без еды и воды.
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