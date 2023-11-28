Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлейший
    Мальчик-хабалка, еврей Ургант пусть там себе веселится, это его право, но вот русских веселить за деньги ему едва ли ...Ургант в шутку из...
  • Светлейший
    "...жизнь Аллы Пугачевой «настроена на Россию»" Аплодисменты!:))) Есть только вопрос: А жизнь России так уж ли сильно...Гитарист Аллы Пуг...
  • Геннадий Бережнов
    Рябков и правду считает, что НАТО готово воевать с Россией? Однако наоборот, что если бы нам это было нужно, то сегод...Замглавы МИД Рябк...

Житель Новосибирска отправился в психбольницу за издевательство над 44 собаками

Житель Новосибирска отправился в психбольницу за издевательство над 44 собаками

Семь лет новосибирец измывался над животными. Восемнадцать его питомцев погибли.Житель Новосибирска в течение семи лет издевался над 44 собаками, которых содержал в антисанитарных условиях, без еды и воды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх