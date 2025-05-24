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  • Silver Kont
    Ну, пидарас и холуй черножопых ляксандра на стрёме, уже выгораживает черножопую сволочь..... Ляксандра, все уже знают..."В общак братьям"...
  • наталья никифорова
    Должны??? Обязаны, но ничего не делают т.к. состоят на содержании у диаспор и пока Дума не примет жесточайший закон о..."В общак братьям"...
  • Виктор Гайдуков
    Всё должно быть по закону. Самосуды это самое страшное, что может произойти, даже если самасуд мера вынужденная, учас..."В общак братьям"...

А по-другому никак: Путин "раскрыл" судьбу золотой рыбки, если бы вдруг ее поймал

А по-другому никак: Путин "раскрыл" судьбу золотой рыбки, если бы вдруг ее поймал

БлокнотРУ Президент России убежден, что правильнее самому добиваться своих целей. Президент России Владимир Путин трепетно относится к юным россиянам всегда старается быть предельно честным, когда общается с ними.

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