Фитнес-клуб в Петербурге запретил бикини, но разрешил мусульманские буркини

В Воробей Вы просто один из тех, кто не знают и не понимают суть того психологического механизма, который задействован между корневой причиной - нравами в эмансипированном социуме, которые АВТОМАТИЧЕСКИ возбуждают страхи у матерей малолетних дочерей за тех сексуальную безопасность, и тем, что жены, вырастающие из этих дочерей, имеют табу на регулярный супружеский секс. Именно последнее является РЕАЛЬНОЙ, хотя и не осознаваемой, причиной массовых разводов и вымирания населения в таких страхах.

Воробей Потому, что оголение мужчин не имеет прямого отношения к возникновению страхов у матерей за сексуальную безопасность их малолетних дочерей. А именно последствия тех мер, которые ИНСТИНКТИВНО принимаются этими матерями с целью минимизации этого риска, совершенно без понимания ими тех непредвиденных и непреднамеренных отдалённых последствий, которые неизбежно из них следуют, являются причиной неспособности нормальной регулярной практики супружеского секса у вырастающих из их дочерей жен.