АиФ – Санкт-Петербург (№ 4996624979) Фитнес-клуб в Петербурге запретил бикини, но разрешил мусульманские буркини В спортивных клубах Fitness Plaza в Санкт-Петербурге ввели спорные правила посещения бассейна, которые вызвали бурную реакцию среди клиенток.
Фитнес-клуб в Петербурге запретил бикини, но разрешил мусульманские буркини
Комментарии
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В
Воробей
Вы просто один из тех, кто не знают и не понимают суть того психологического механизма, который задействован между корневой причиной - нравами в эмансипированном социуме, которые АВТОМАТИЧЕСКИ возбуждают страхи у матерей малолетних дочерей за тех сексуальную безопасность, и тем, что жены, вырастающие из этих дочерей, имеют табу на регулярный супружеский секс. Именно последнее является РЕАЛЬНОЙ, хотя и не осознаваемой, причиной массовых разводов и вымирания населения в таких страхах.
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19 мин.
Воробей
Потому, что оголение мужчин не имеет прямого отношения к возникновению страхов у матерей за сексуальную безопасность их малолетних дочерей. А именно последствия тех мер, которые ИНСТИНКТИВНО принимаются этими матерями с целью минимизации этого риска, совершенно без понимания ими тех непредвиденных и непреднамеренных отдалённых последствий, которые неизбежно из них следуют, являются причиной неспособности нормальной регулярной практики супружеского секса у вырастающих из их дочерей жен.
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11 мин.
В
Воробей
Вот в этом-то и дело, что несведующие в психологии люди понятия не имеют о том, как нетрадиционные нравы могут менять судьбу социума. Традиционные нравы - результат многотысячетнего опыта выживания. Это только те, кто так или иначе заинтересованы в деградации и вымирании данного социума, норовят проталкивать противоречащие этим традиционным нравам нормы поведения. Да, это подаётся под привлекательными рубриками и лозунгами. Но, законы природы, в том числе и женской психологии незыблемы и сурово наказывают тех, кто их игнорируют. Жены, потерявшие контакт со своей женственной природой, в результате дисгармоничного воспитания, объективно не в состоянии сохранить свой брак с нормальными мужчинами. И с этим фактом никакими экономическими манипуляциями и стимулами не совладать!
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2 мин.
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