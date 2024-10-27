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    Где ,вас учат?Ночные беспилотни...
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Ночные беспилотники! Пожар в Томбовской и Воронежской областях, раненые в Белгородской области

Ночные беспилотники! Пожар в Томбовской и Воронежской областях, раненые в Белгородской области

Всего было уничтожено 51 беспилотный летательный аппарат: 18 над Тамбовской областью, 16 над Белгородской областью, 4 над Брянской, Липецкой и Орловской областями, 3 над Воронежской областью и один над Курской областью.

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Комментарии
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Ирина Жога
В ТоМБОВСКОЙ... Ну ващееее....
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17 час.
Ирина Жога
Где ,вас учат?
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17 час.

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