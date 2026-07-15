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«Панатинаикос» продлил контракт с Хуаном Эрнангомесом до 2030 года

« Панатинаикос » решил перестраховаться в ситуации с форвардом Хуаном Эрнангомесом . Контракт 30-летнего испанца был рассчитан до конца следующего сезона, но клуб заранее продлил сотрудничество до 2030 года, ориентируясь на ценность форварда для раздевалки.

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