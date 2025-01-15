До полумиллиона жителей Онтарио потеряют работу при введении пошлин Трампом

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Если избранный президент США исполнит свою угрозу и введет заградительные пошлины на импорт в Штаты товаров из Канады, около полумиллиона жителей канадской провинции Онтарио могут потерять работу.
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