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До полумиллиона жителей Онтарио потеряют работу при введении пошлин Трампом

До полумиллиона жителей Онтарио потеряют работу при введении пошлин Трампом

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Если избранный президент США исполнит свою угрозу и введет заградительные пошлины на импорт в Штаты товаров из Канады, около полумиллиона жителей канадской провинции Онтарио могут потерять работу.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Желательно,чтоб это были хохлы из резервации( нацики)😏
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18 час.

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