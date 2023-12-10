Врач рассказал, какая связь между устранением стресса и продолжительностью жизни Ирэн ОрлонскаяДоктор Анна Кореневич, кандидат медицинских наук и специалист по кардиологии, подчеркивает, что прожиточный возраст не всегда зависит от здорового образа жизни и правильного питания.