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Кирилл Писклов: «Вообще не паримся. Здесь главное выйти в плей-офф»

Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Кирилл Писклов признался, что команда не переживает из-за поражения от Бельгии (16:21) – все главные матчи на олимпийском турнире начнутся в плей-офф.

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