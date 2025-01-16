ФАС поддержала инициативу о бесплатной питьевой воде в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба России согласилась с предложением вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) о размещении бесплатных питьевых кранов в аэропортах, говорится в соответствующем документе, 16 января сообщает РИА Новости.
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