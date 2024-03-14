Лишь обугленные останки: ВС России сожгли БПЛА и вертолеты ВСУ в Харькове Ольга ВайленкоРоссийские ракетные войска нанесли серьезные удары по украинским военным объектам, включая аэродромы и площадки с авиационной техникой.
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