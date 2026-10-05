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Владимирские новости

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В Покрове завершили дело о драке с охолощённым пистолетом

В Покрове завершили дело о драке с охолощённым пистолетом

После замечания за громкую речь и нецензурную брань молодые люди напали на посетительницу, её защитника и случайного гостя, применив охолощённый пистолет и причинив переломы костей носа и другие травмы.

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