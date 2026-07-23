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Несекретные материалы

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В 1957 году в СССР уже был мобильный телефон. Как инженер Куприянович опередил весь мир

В 1957 году в СССР уже был мобильный телефон. Как инженер Куприянович опередил весь мир

За 16 лет до того, как Мартин Купер совершил с улицы Нью-Йорка знаменитый звонок с громоздкого аппарата Motorola, советский инженер-радиоэлектронщик Леонид Куприянович создал и успешно протестировал первый в мире действующий портативный радиотелефон.

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