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«Маккаби Тель-Авив» будет проводить домашние матчи Евролиги на Кипре

« Маккаби Тель-Авив » больше не будет проводить домашние матчи Евролиги в Белграде. Израильский клуб был вынужден играть домашние встречи в Сербии из-за соображений безопасности на фоне ситуации в регионе.

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