Австрия сняла вето с 12-го пакета санкций против России

Австрия добивалась исключения своего банка из чёрного списка Киева.фото: pixabay.com/Reiseblogger--> После исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из чёрного списка Украины Австрия больше не возражает против 12-го пакета санкций Евросоюза против России.
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