Нагиев может никогда не вернуться в РФ после того, что он наплел. "Уж если ты жрешь в 3 горла - будь добр идти до конца"

Да не надо требовать от артистов политических высказываний,не путайте профессии!!Они просто должны публику развлекать и все!!А заниматься политикой должны другие люди,не лицедеи!!Прекрасно когда актеры несут доброе и светлое,помогают людям и стране.Но всегда были и есть просто скоморохи и они тоже нужны!

И

Иван

Правильные слова. Есть же ИМО и с десяток полит профессий с соотв. высшим образованием, политики, блогеры всякие и тд. Артисты не имеют времени заниматься всем. Им надо как-то заработать на себя и семью, находить и учить тексты, и репетировать. Костюмы в чём выйти, микрофон и аппаратура для звучания, фанера чтоб сама пела (но организовать-то надо), и тд. Их полит ориентация не основана на каких-то спец знаниях предмета. Поэтому бывает ошибочна, если это не общепризнанная подлюга вАААще и ничтожество, как Малкин и ему подобные. Вся эта бригада более эмоциональна, многие действительно талантливы, связана контрактами и дружбой хрен знает с кем. И если не совсем уж доказанный и очевидный подонок, то надо быть более снисходительными. Иван Ше.