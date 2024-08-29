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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Челябинске задержали афериста, укравшего у 76-летнего пенсионера 15 млн рублей. Видео

В Челябинске задержали афериста, который похитил 15 миллионов рублей у 76-летнего пенсионера. Пострадавшему якобы написал его директор, сообщивший, что в организации проводится негласная проверка, затем предупредил, что скоро с ним свяжутся.

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