В Челябинске задержали афериста, укравшего у 76-летнего пенсионера 15 млн рублей. Видео

В Челябинске задержали афериста, который похитил 15 миллионов рублей у 76-летнего пенсионера. Пострадавшему якобы написал его директор, сообщивший, что в организации проводится негласная проверка, затем предупредил, что скоро с ним свяжутся.
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