Жительницу Самарской области осудили за контрабанду 10,4 млн рублей

Суд в Екатеринбурге ограничил свободу на год 53-летней жительнице Самарской области, которая в августе 2025 года пыталась вывезти через аэропорт Кольцово незадекларированные 10,4 млн рублей, а сами деньги конфисковал в доход государства.
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