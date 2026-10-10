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Царьград

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Жительницу Самарской области осудили за контрабанду 10,4 млн рублей

Жительницу Самарской области осудили за контрабанду 10,4 млн рублей

Суд в Екатеринбурге ограничил свободу на год 53-летней жительнице Самарской области, которая в августе 2025 года пыталась вывезти через аэропорт Кольцово незадекларированные 10,4 млн рублей, а сами деньги конфисковал в доход государства.

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