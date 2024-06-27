Больше сорока лесных пожаров действуют в крае

Десять лесных пожаров локализовали за последние сутки на территории Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Тунгиро-Олекминского, Могочинского, Сретенского, Тунгокоченского, Читинского, Шилкинского районов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии