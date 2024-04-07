В Госдуме предрекли колоссальное давление на нового президента Словакии

Депутат Чепа: будущий президент Словакии Пеллегрини столкнется с давлением Будущий президент Словакии Петер Пеллегрини, одержавший победу на выборах, столкнется с серьезным давлением, которое окажут США и отдельные европейские государства.
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