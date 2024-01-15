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Закон, порядок, государство

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Член Общественного совета при УМВД России по Калининградской области помог женщине, которая потеряла сознание на борту самолета

Член Общественного совета при УМВД России по Калининградской области помог женщине, которая потеряла сознание на борту самолета

14 января доктор медицинских наук, член Общественного совета при УМВД России по Калининградской области Игорь Реверчук и министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко оказали помощь пассажирке рейса, которая плохо себя почувствовала во время перелёта из Москвы в Калининград.

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