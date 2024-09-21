Легкие и вкусные рецепты блинов

На протяжении многих лет хозяйки делятся своими секретами по приготовлению пышных и тонких блинов. Традиционно на Руси в тесто добавлялись дрожжи, которые делали блюдо толстым, и только повара из Франции научились добиваться тонкости.
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