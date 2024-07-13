Фото: Коллаж ИА Новороссия Силовики накрыли в Уфе (Башкирия) незаконную ваххабитскую медресе для детей мигрантов.
Били детей резиновыми дубинками. "Тюркский мир" взорвёт Россию через подвальные школы ваххабизма?
Комментарии
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виктор матвеев
Это не только вина Башкирии, основные виновные Москве, в кремле, госдуре и министерствах, это с их соизволения Россию заполоняет кишлачная орда в которй немало радикалов ненавидящих и презирающих коренных россиян и Россию.
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12 час.
Александр Рожков
Вы все еще думаете, что вас с колен подняли, на которые вы, идиёты, добровольно плюхнулись в 90 – е. Нет, идиёты. Вы уже давно раком стоите….
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11 час.
Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
Пока такие "наказания" за преступления для мигрантов будут применяться нашим "Справедливым" законодательством, такие преступления будут расти. Почему, например, 282 статья, применяется только к коренному населению, когда мигранты, чуть ли не на каждом углу вещают о своей "любви и толерантности" к россиянам? Мигрантов нужно наказывать строже, потому, что они, наглые гости в нашей стране, даже те, кто " приобрел" это гражданство!!!
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9 час.
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