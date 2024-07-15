ЮАР планирует увеличить импорт российского газа Южно-Африканская Республика (ЮАР) выразила заинтересованность в увеличении объема торговли с Россией, в частности, сжиженным природным газом (СПГ).
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ЮАР планирует увеличить импорт российского газа Южно-Африканская Республика (ЮАР) выразила заинтересованность в увеличении объема торговли с Россией, в частности, сжиженным природным газом (СПГ).
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