Умер бывший премьер-министр Китая Ли Кэцян. Одна из наиболее влиятельных фигур эпохи Си Цзиньпина.
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Умер бывший премьер-министр Китая Ли Кэцян. Одна из наиболее влиятельных фигур эпохи Си Цзиньпина.
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