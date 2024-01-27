Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пытались напугать, но не вышло. Путин со свитой истребителей по-хозяйски пролетел над Балтикой

Пытались напугать, но не вышло. Путин со свитой истребителей по-хозяйски пролетел над Балтикой

Ну что, Верховный всё таки прибыл в Калининград и никто из выскочек НАТО не смог этому помешать, хотя косвенные попытки были.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
горжусь, но очень переживала и буду переживать, когда обратно полетит.Все-таки на западе много ушибленных головой.
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16 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Промокашка , это не СМИ , не МИД и не ему объявлять куда и за- чем летит государь . Сидел бы , ел свои галушки (вечера на хуторе близь Диканьки )и не высовывался и не координировал  бы неприятеля . Смотри , чтобы карандаши были заточены
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15 час.
Мария Беликова
Я тоже всегда переживаю. Но хорошо, что он не пренебрегает великолепной охраной. Посмотрите в ютубе кадры про его охрану. Ребята всегда на высоте, реакция потрясающая. Не зря Трамп обращался за помощью. Если бы не они, давно бы Трампа укокошили.
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14 час.

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