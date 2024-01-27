Пытались напугать, но не вышло. Путин со свитой истребителей по-хозяйски пролетел над Балтикой

МС Марина Свобода горжусь, но очень переживала и буду переживать, когда обратно полетит.Все-таки на западе много ушибленных головой.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Промокашка , это не СМИ , не МИД и не ему объявлять куда и за- чем летит государь . Сидел бы , ел свои галушки (вечера на хуторе близь Диканьки )и не высовывался и не координировал бы неприятеля . Смотри , чтобы карандаши были заточены