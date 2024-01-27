Ну что, Верховный всё таки прибыл в Калининград и никто из выскочек НАТО не смог этому помешать, хотя косвенные попытки были.
Пытались напугать, но не вышло. Путин со свитой истребителей по-хозяйски пролетел над Балтикой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МС
Марина Свобода
горжусь, но очень переживала и буду переживать, когда обратно полетит.Все-таки на западе много ушибленных головой.
Ответить
16 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Промокашка , это не СМИ , не МИД и не ему объявлять куда и за- чем летит государь . Сидел бы , ел свои галушки (вечера на хуторе близь Диканьки )и не высовывался и не координировал бы неприятеля . Смотри , чтобы карандаши были заточены
Ответить
15 час.
Мария Беликова
Я тоже всегда переживаю. Но хорошо, что он не пренебрегает великолепной охраной. Посмотрите в ютубе кадры про его охрану. Ребята всегда на высоте, реакция потрясающая. Не зря Трамп обращался за помощью. Если бы не они, давно бы Трампа укокошили.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии