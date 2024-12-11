Aston Martin Valkyrie продают за 475 миллионов

Гибридный гиперкар Aston Martin Valkyrie предлагает привезти на заказ продавец из Москвы. Aston Martin Valkyrie производится с 2021 года по цене от трех миллионов долларов, а выпуск завершится до конца года.
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