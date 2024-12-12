Назван топ недорогих направлений для отдыха на новогодние каникулы

В список бюджетных направлений путешествий на новогодние каникулы вошли Астрахань, Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Казань, города Золотого кольца (Ярославль, Владимир, Кострома), а также Тула, Тверь, Нижний Новгород, Владикавказ.
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