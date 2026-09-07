❗️ Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на город Напомним, в результате налёта ВСУ погиб несовершеннолетний ребёнок, есть пострадавшие, имеются повреждения многоквартирных домов и автомобилей.
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