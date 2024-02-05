115 тыс рублей платят в «дочках» «Газпрома» в ХМАО Сотрудники дочерних компаний «Газпрома» в ХМАО зарабатывают в среднем 115 тысяч рублей в месяц, о чем говорит исследование портала URA.
Пронедра
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115 тыс рублей платят в «дочках» «Газпрома» в ХМАО Сотрудники дочерних компаний «Газпрома» в ХМАО зарабатывают в среднем 115 тысяч рублей в месяц, о чем говорит исследование портала URA.
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