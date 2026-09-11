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Царьград

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Иван Соловьев предупредил о рисках мошенничества на сайтах знакомств

Иван Соловьев предупредил о рисках мошенничества на сайтах знакомств

Заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал пользователей сайтов знакомств, особенно подростков, не переходить по ссылкам от новых контактов и сообщать о подозрительных просьбах в правоохранительные органы, чтобы избежать мошенничества и вербовки.

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