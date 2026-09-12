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«АрселорМиттал Кривой Рог» и «Запорожсталь» сообщили о повреждениях

«АрселорМиттал Кривой Рог» и «Запорожсталь» сообщили о повреждениях

Металлургические активы Украины вновь пострадали: о повреждениях заявили сразу два предприятия — крупнейший в стране комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» и запорожская «Запорожсталь», входящая в холдинг «Метинвест».

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