Самый уютный стиль для интерьера, который наполнит любое жилище теплом Существует ли универсальный стиль, который бы мог преобразить интерьер и создать очень дружественную атмосферу в пространстве? Пожалуй, к таковому смело можно отнести деревенский, или как сейчас модного говорить, рустикальный стиль.