Реформа накопительной пенсии ухудшила положение части пенсионеров

В этом году повышение пенсионного возраста отложило выход на пенсию для большинства граждан, за исключением отдельных льготных категорий.
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