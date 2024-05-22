Кабмин Германии выступил против конфискации активов России для помощи Украине

Правительство ФРГ придерживается своей прежней позиции Правительство Германии придерживается прежней позиции касательно заблокированных российских активов и выступает против их конфискации для оказания помощи Украине.
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