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Петербургский дневник

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Кабмин Германии выступил против конфискации активов России для помощи Украине

Правительство ФРГ придерживается своей прежней позиции Правительство Германии придерживается прежней позиции касательно заблокированных российских активов и выступает против их конфискации для оказания помощи Украине.

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