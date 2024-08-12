Япония по образцу США откроет центр оборонных исследований

Министерство обороны Японии планирует открыть в Токио в октябре этого года научно-исследовательский институт для разработки инновационных оборонных технологий, которые могут существенно повлиять на будущие войны, сообщает 12 августа деловое агентство Kyodo News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии