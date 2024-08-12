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Япония по образцу США откроет центр оборонных исследований

Япония по образцу США откроет центр оборонных исследований

Министерство обороны Японии планирует открыть в Токио в октябре этого года научно-исследовательский институт для разработки инновационных оборонных технологий, которые могут существенно повлиять на будущие войны, сообщает 12 августа деловое агентство Kyodo News.

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