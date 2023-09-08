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"Соседи" признали полное обнуление дунайских портов

"Соседи" признали полное обнуление дунайских портов

"Их больше нет" Прошлой ночью наши Герани окончательно закрыли "зерновую тему". Сказано - сделано. Дунайские порты канули в Лету.

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Комментарии
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Samarium
С о всего этого надо было начинать СВО,  а не  запрягать&quot; полтора года.... Сколько жизней бы спасли....
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19 час.
АС
Алексей Сафронов
Очень важное обнуление структуры дунайских портов Руины, но кто-то упорно мешает ВВП принять такое же решение по мостам, ж.д., и тоннелям, соединяющих её с гейропой. А пора бы, Карл...
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18 час.
Наталья Волкова
Понятное дело, кто мешает, те, кто очень долго набивал карманы. Все нам давно известно
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17 час.

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