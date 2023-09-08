"Соседи" признали полное обнуление дунайских портов

Samarium С о всего этого надо было начинать СВО, а не запрягать" полтора года.... Сколько жизней бы спасли....

АС Алексей Сафронов Очень важное обнуление структуры дунайских портов Руины, но кто-то упорно мешает ВВП принять такое же решение по мостам, ж.д., и тоннелям, соединяющих её с гейропой. А пора бы, Карл...