"Их больше нет" Прошлой ночью наши Герани окончательно закрыли "зерновую тему". Сказано - сделано. Дунайские порты канули в Лету.
"Соседи" признали полное обнуление дунайских портов
Комментарии
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Samarium
С о всего этого надо было начинать СВО, а не запрягать" полтора года.... Сколько жизней бы спасли....
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19 час.
АС
Алексей Сафронов
Очень важное обнуление структуры дунайских портов Руины, но кто-то упорно мешает ВВП принять такое же решение по мостам, ж.д., и тоннелям, соединяющих её с гейропой. А пора бы, Карл...
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18 час.
Наталья Волкова
Понятное дело, кто мешает, те, кто очень долго набивал карманы. Все нам давно известно
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17 час.
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