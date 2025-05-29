Ямское поле
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Ямское поле

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Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Деньги-то вернули? А то пешку взяли, а организаторы ушлиМВД России публик...

Электробус-гармошку начали тестировать в Москве

Новый электробус особо большого класса КамАЗ-6292 начали тестировать на столичных дорогах. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы, новая модель экологичного городского транспорта вышла на маршрут Е10, соединяющий станции метро «Саларьево» и «Китай-город», Как рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в среднем в будни на этом направлении пассажиры совершают более 18 тысяч поездок.

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